Канадцы Вирчу и Мойр обновили рекорд мира в танцах на льду

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр на турнире Skate Canada установили мировой рекорд по набранным баллам в сумме двух программ в танцах на льду.

В субботу Вирчу и Мойр, днем ранее обновившие мировой рекорд в коротком танце (82,68 балла), за произвольный получили 117,18 балла и в сумме набрали 199,86 балла, что стало новым рекордом мира.

Канадский дуэт превзошел свое собственное достижение, установленное в апреле на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (198,62).

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года примет Минск, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Данное решение было принято на заседании совета ISU, которое проходило с 9 по 10 сентября в Женеве. Турнир пройдет в Минске с 21 по 27 января.