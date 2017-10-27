В Запорожье открыли памятник украинскому тяжелоатлету Жаботинскому

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Памятник известному украинскому тяжелоатлету Леониду Жаботинскому открыли в четверг на Аллее славы в Запорожье, сообщает местное интернет-издание 061.ua.

На мероприятии присутствовали жена и сын Жаботинского.

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Памятник создал скульптор Эльданиз Гурбанов. Бронзовый монумент сделан в полный рост — 1,93 метра. Создание памятника и облагораживание территории вокруг него обошлось городу в 300 тысяч гривен.

061.ua В Запорожье открыли памятник Леониду Жаботинскому

Леонид Жаботинский — украинский советский штангист, выступавший в супертяжелом весе. Двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968) по тяжелой атлетике, чемпион мира (1964-1966, 1968), чемпион Европы (1966, 1968), пятикратный чемпион СССР (в 1964-1969). Заслуженный мастер спорта СССР (1964). Установил 19 мировых рекордов, в том числе два в троеборье — 560 кг (1964) и 590 кг (1967); 20 рекордов СССР, 58 рекордов УССР. Он умер в 2016 году.

Ранее первая в Украине полноценная скульптурная композиция в честь государственного и военного деятеля Симона Петлюры появилась в Виннице.