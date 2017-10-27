Хроника 26 октября: взрыв в центре Донецка, самый богатый украинец

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 26 октября, следствие назвало несколько версий причин теракта в Киеве, националисты выдвинули ультиматум ГПУ, а НБУ рассказал о запрете оборота наличного российского рубля в Украине. Помимо этого город Переяслав-Хмельницкий решили переименовать. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Покушение на Мосийчука: главные версии

Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам. Мосийчуку сделали операцию и ожидается проведение еще одной. Нардепа перевезли из клиники "Борис" в другое медучреждение, название которого в пределах безопасности не указывается. Операцию перенес и политолог Виталий Бала, который тоже был ранен во время взрыва. Он находится в тяжелом состоянии.

НБУ рассказал о запрете оборота наличного российского рубля в Украине

Нацбанк заверил, что не будет полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории Украины. Как сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, НБУ запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма. "У нас нет планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины", — сказал Чурий.

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Новые штрафы за парковку на местах для инвалидов

Закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на предназначенных для инвалидов местах с 465 до 1700 гривен вступил в силу. Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз в июне. Позже документ был подписан президентом Петро Порошенко. Закон вступил в силу через три месяца после опубликования.

Националисты выдвинули ультиматум ГПУ

Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" устроили акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины с требованием национализировать так называемую "вертолетную площадку Януковича". Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", новая власть "очень продуктивно работает с экс-"регионалами" как на политическом, так и на коммерческом уровнях".

Ахметов вновь стал богатейшим украинцем, оставив позади Порошенко

Бизнесмен Ринат Ахметов опять очутился на первом месте в топе-100 самых богатых украинцев в 2017 году. Президент Украины Петр Порошенко находится на пятой строчке, следует из рейтинга, составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Состояние Ахметова оценивается в 6,9 миллиарда долларов. В прошлом году его состояние составляло 4,1 миллиарда долларов.

Умер один из самых богатых людей Украины

Бывший директор "Запорожстали" Виталий Сацкий скончался в четверг в Запорожье. Сацкий, возглавлявший "Запорожсталь" с 1986 по 2012 годы, числился в списке Forbes как один из самых богатых людей в Украине. В рейтинге за 2015 год он занял 35 место с состоянием в 128 миллионов долларов. Виталий Сацкий — автор более 200 научных работ и научно-технических публикаций, 130 изобретений и одной монографии в области металлургии.

Мощный взрыв в центре Донецка

Пять человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном доме в Донецке, среди них двое детей, они доставлены в республиканскую детскую больницу, сообщили в Минздраве ДНР. "Один пациент доставлен в горбольницу №6, еще один — в республиканский травматологический центр. Девушка 17 лет с ожогами тела доставлена в республиканский ожоговый центр", — сказал представитель Минздрава ДНР. По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа.

Город Переяслав-Хмельницкий решили переименовать

Депутаты городского совета Переяслав-Хмельницкого (Киевская область) проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав, говорится в сообщении пресс-службы горсовета. "В годы Второй мировой войны, переименовав наш город, идеологи сталинизма стремились вырвать с корнем дерево его тысячелетней истории и пересадить в искусственный горшок образца 1943 года", — говорится в заявлении горсовета.

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Именно 26 октября 1861 года немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном. В этот же день в 1938 году фирма DuPont разработала новый синтетический материал — нейлон, а 26 октября 1978 года Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.