"Ничего незаконного". Бубка ответил на обвинения в коррупции

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) украинец Сергей Бубка заявил, что перевод средств подконтрольной экс-главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву компании не был незаконным, сообщает Р-Спорт.

По данным Le Monde, 18 июня 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. В материале говорится, что незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму (45 033 доллара) компании сына экс-президента IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака.

"Я категорически опровергаю, что сделал что-либо незаконное. Платеж Валентину Балахничеву был осуществлен в качестве вознаграждения за услуги, связанные с турниром "Звезды шеста", — сказал Бубка, которого цитирует L'Equipe.

Отмечается, что 18-19 июня 2009 года в Лозанне проходила встреча членов Международного олимпийского комитета (МОК), в ходе которой кандидаты на право принять Олимпиаду-2016: Рио-де-Жанейро, Чикаго, Мадрид и Токио, — представляли технические аспекты своих заявок и отвечали на вопросы. Эта информация впоследствии позволила членам МОК принять окончательное решение при выборе столицы Игр-2016 2 октября 2009 года, победу одержал Рио-де-Жанейро.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева и Папа Массата Диака.