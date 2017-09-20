Легендарный украинский атлет подозревается в коррупционной сделке - СМИ

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в причастности к коррупционной сделке с участием сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает Le Monde.

По данным издания, в июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся ранее занимавший пост казначея IAAF Балахничев. В материале говорится, что незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила почти аналогичную сумму — 45 033 доллара — компании Папа Массата Диака.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявляла, что властям Украины для борьбы с коррупцией в Украине необходимы дополнительные полномочия.