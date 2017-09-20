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    Месси забил 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу"

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    Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 20-й, 59-й, 62-й и 87-й минутах матчах пятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром".
    Лионель Месси
    LLUIS GENE / AFP

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу". 

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    Месси в матче пятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (6:1) отличился на 20-й, 59-й, 62-й и 87-й минутах. Второй гол Месси стал его 300-м мячом, забитым на стадионе "Камп Ноу". Всего же в активе Лионеля теперь 302 гола на этой арене — 300 за "Барселону" и ещё два за сборную Аргентины.

    Благодаря победе над "Эйбаром" "Барселона" набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. На втором месте расположилась "Севилья", у которой в активе 10 очков и игра в запасе, сообщает championat.com.

    Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов выкупить у испанской "Барселоны" контракт нападающего Лионеля Месси, заплатив прописанную в соглашении между игроком и клубом сумму отступных в 300 миллионов евро.

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