Месси забил 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу"

LLUIS GENE / AFP

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу".

Месси в матче пятого тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (6:1) отличился на 20-й, 59-й, 62-й и 87-й минутах. Второй гол Месси стал его 300-м мячом, забитым на стадионе "Камп Ноу". Всего же в активе Лионеля теперь 302 гола на этой арене — 300 за "Барселону" и ещё два за сборную Аргентины.

Благодаря победе над "Эйбаром" "Барселона" набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. На втором месте расположилась "Севилья", у которой в активе 10 очков и игра в запасе, сообщает championat.com.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов выкупить у испанской "Барселоны" контракт нападающего Лионеля Месси, заплатив прописанную в соглашении между игроком и клубом сумму отступных в 300 миллионов евро.