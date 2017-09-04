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    Спорт

    Стало известно, почему Месси не продлевает контракт с "Барселоной"

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    Как отмечается, Месси, действующий контракт которого рассчитан до 2018 года, отложил продление соглашения. Контракт не продлили из-за президента клуба Хосепа Марии Бартомеу.
    Лионель Месси
    REUTERS Stringer/File photo

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Аргентинский футболист Лионель Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за президента клуба Хосепа Марии Бартомеу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на As.

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    Технический директор "Барселоны" Роберт Фернандес в конце августа сообщил, что руководство "сине-гранатовых" достигло договоренности о новом контракте с Месси, и сторонам осталось только выбрать правильный момент, чтобы подписать необходимые документы.

    1 сентября бывший кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито выдвинул вотум недоверия нынешнему руководству каталонского футбольного клуба во главе с Бартомеу, разместив ссылку на соответствующую петицию в своем микроблоге в Twitter.

    По сообщению источника, после петиции Бенедито Месси, действующий контракт которого рассчитан до 2018 года, отложил продление соглашения и намерен посмотреть за развитием ситуации.

    Сбор голосов для вынесения вотума продлится до 19 сентября, за это время петиция должна собрать 16570 подписей членов клуба с правом голоса, чтобы процесс отстранения руководства "Барселоны" был запущен.

    На данный момент самым дорогим трансфером в истории футбола является переход бразильца Неймара во французский "Пари Сен-Жермен". Третьего августа представители бразильского нападающего воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро, и в статусе свободного агента Неймар перешел в "ПСЖ".

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