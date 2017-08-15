Неподобающее поведение. Тренера российских гандболистов отозвали с ЧМ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Федерация гандбола России (ФГР) отозвала главного тренера юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) Николая Чигарёва с чемпионата мира в Грузии за неподобающее поведение на турнире, сообщает Р-Спорт.

Инцидент случился во время субботнего матча группового этапа, в котором россияне уступили команде Туниса со счетом 30:31.

"Главный тренер российской сборной на протяжении всей игры обращался к официальным лицам Международной федерации гандбола (IHF) за столом в неподобающей манере, жалуясь на действия судьи. Кроме того, на 43-й минуте матча главный тренер бросил на судейский столик зелёную карточку неуважительным образом, так что карточка в итоге оказалась на середине стола. Разобрав инцидент, ФГР приняла решение об отзыве Николая Чигарёва с чемпионата мира. В Тбилиси для урегулирования инцидента вылетел генеральный директор ФГР Лев Воронин", — говорится в сообщении на сайте ФГР.

После матча представитель IHF Франтишек Тоборски указал на недопустимый язык жестов и неприемлемое поведение Чигарёва отметив, что данные действия поспособствовали тому, что матч приобрёл неспортивный характер. За подобное поведение тренер был дисквалифицирован на две игры, а ФГР штрафована на 5000 швейцарских франков. ФГР признала справедливость санкций и уже уведомила IHF о незамедлительной выплате наложенного штрафа.

Дополнительно ФГР сообщила, что зафиксировала факт ненадлежащего поведения Чигарёва после матча чемпионата мира против сборной Сербии (29:24), который состоялся 9 августа. В частности, главный тренер российской команды позволил себе оскорбления в адрес официальных лиц ФГР, игроков команды и российских болельщиков.

В 1/8 финала турнира гандболисты сборной России сыграют с командой Южной Кореи 16 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу обыграла команду Франции в финале на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, впервые в истории завоевав золото Игр.