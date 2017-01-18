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    Белорусы проиграли немцам в матче чемпионата мира по гандболу

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    Сообщается, что матч группового этапа чемпионата мира по гандболу, проходивший во Франции, завершилась со счетом 31:25 в пользу сборной Германии.
    Гандбол.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Мужская сборная Белоруссии по гандболу проиграла сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира по гандболу, который проходит во Франции, сообщает Р-Спорт.

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    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
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    Встреча группы C, прошедшая в среду, завершилась со счетом 31:25 в пользу сборной Германии.

    Белорусы в заключительном туре группового этапа 20 января встретятся с венграми. Немцы, уже гарантировавшие себе выход из группы, в тот же день сыграют с хорватами.

    Ранее сообщалось, что Украина подала заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин летом текущего года. По предварительным данным, за право проведения континентального первенства кроме Украины поборются Россия и Турция.

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