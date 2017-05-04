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    Сборная Украины по гандболу обыграла Чехию в отборе на Евро-2018

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    Украина выиграла второй домашний матч подряд после победы над Исландией в ноябре и как минимум на сутки возглавила таблицу группы 4 - до игры Македония-Исландия, которая начнется в Скопье 4 мая в 21:00 по Киеву.
    Мужская сборная Украины по гандболу
    сайт Украинской гандбольной лиги

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Мужская сборная Украины по гандболу выиграла важный матч на пути к отбору на чемпионат Европы-2018, победив в Сумах сборную Чехии, сообщает сайт Украинской гандбольной лиги.

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    Несмотря на травмы ключевых игроков, Евгения Буйненко и капитана Дмитрия Дорощука, украинцы сразу получили небольшое преимущество в счете.

    Первая половина матча, который прошел в среду, закончилась со счетом 14:12 в пользу Украины. К концу второго тайма украинцы почти вдвое увеличили число очков, одержав победу над чехами со счетом 26:23.

    Украина выиграла второй домашний матч подряд после победы над Исландией в ноябре и как минимум на сутки возглавила таблицу группы 4 — до игры Македония-Исландия, которая начнется в Скопье 4 мая в 21:00 по Киеву.

    В финальную часть чемпионата Европы из группы выходят две первых команды плюс лучшая третья по турнирным показателям среди семи групп.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем Чемпионате мира по хоккею.

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