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    Российских легкоатлетов допустили к ЧМ-2017

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (99)

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    Российские легкоатлеты, выполнившие норматив для допуска на старт и имеющие индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. Всего допущены 19 легкоатлетов.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в понедельник вечером подтвердила федерации участие в чемпионате мира в Лондоне 19 российских легкоатлетов и 12 сопровождающих спортсменов лиц.

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    "Только что пришел официальный ответ из IAAF с подтверждением участия наших спортсменов и их сопровождающих лиц в чемпионате мира в Лондоне — 19 спортсменов и 12 сопровождающих. В письме IAAF говорится: "Мы с удовольствием подтверждаем участие спортсменов, перечисленных ниже, в нейтральном статусе в предстоящем чемпионате мира IAAF в Лондоне", — сказала Орлова агентству "Р-Спорт".

    Орлова заявляла ранее, что в понедельник ВФЛА отправит в IAAF итоговую заявку из 19 россиян на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские легкоатлеты, выполнившие норматив для допуска на старт и имеющие индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе.

    Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не смогли выступить на Олимпиаде-2016. При этом IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

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