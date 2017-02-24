Названы имена российских легкоатлетов, заявки которых отклонила IAAF

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки шестерых российских спортсменов Анны Крыловой, Анастасии Калины, Александры Гуляевой, Дениса Лукьянова, Евгении Соловьевой и Максима Афонина на участие в международных соревнованиях, сообщает пресс-слежба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не смогли выступить на Олимпиаде-2016. При этом IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. В четверг IAAF допустила до международных соревнований Анжелику Сидорову (прыжки с шестом), Кристину Сивкову (бег) и Алексея Сокирского (метание молота) и сообщила, что заявки еще шести россиян были отклонены.

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"На данный момент отказано в участии в международных соревнованиях шести атлетам: Анне Крыловой, Анастасии Калине, Александре Гуляевой, Денису Лукьянову, Евгении Соловьевой и Максиму Афонину. Решение по остальным спортсменам, чьи заявки согласовала ВФЛА, будет вынесено комиссией IAAF не ранее середины марта 2017 года", — говорится в сообщении.

Крылова (тройной прыжок), Калина (бег на 1500 м), Александра Гуляева (бег на 800 м) стали бронзовыми призерами в своих дисциплинах на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который прошел в феврале в Москве. Лукьянов выиграл "серебро" на чемпионате России 2016 года в метании молота. Толкательница ядра Соловьева в прошлом году стала победительницей и зимнего, и летнего чемпионатов России, а в феврале защитила титул чемпионки страны в помещении. "Золото" зимнего чемпионата России в текущем году в данной дисциплине у мужчин завоевал Афонин.