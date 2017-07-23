Украина выиграла первое "серебро" на ЧМ по водным видам спорта

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины выиграла первое "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Очередную награду добыли девушки в синхронном плавании.

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В финале произвольной программы в комбинации украинские синхронистки Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Александра Кашуба, Анна Волошина, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Яна Наречна набрали в общей сумме 94.0000 балла.

"Золото" досталось китаянкам (96.1000), а "бронза" — японкам (93.2000).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Чемпионат мира FINA 2017. Синхронное плавание. Группы. Сборная Украины

Отметим, это шестая медаль для сборной Украины в синхронном плавании на соревнованиях в Будапеште (5 "бронз" + 1 "серебро"). Еще одна "бронза" в активе прыгунов в воду Ильи Кваши и Олега Колодия в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.