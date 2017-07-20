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    Украина завоевала четвертую медаль на ЧМ по синхронному плаванию

    (обновлено: )1810
    Украинка Анна Волошина заняла третье место в произвольной программе соло с результатом 93,3000 балла. "Серебро" выиграла Она Карбонель из Испании (95,0333), а "золото" досталось россиянке Светлане Колесниченко (96,1333).
    Чемпионат мира FINA 2017. Анна Волошина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Украинская синхронистка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

    Украинка заняла третье место в произвольной программе соло с результатом 93,3000 балла. "Серебро" выиграла Она Карбонель из Испании (95,0333), а "золото" досталось россиянке Светлане Колесниченко (96,1333).

    Смотрите также: Выступление украинских синхронисток на Чемпионате мира

    Это четвертая бронзовая медаль для сборной Украины на соревнованиях в Будапеште. Ранее Волошина взяла третье место в технической программе соло, а также в дуэте с Елизаветой Яхно.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чемпионат мира FINA 2017. Анна Волошина

    Еще одна "бронза" в активе прыгунов в воду Ильи Кваши и Олега Колодия в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

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