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    Команда украинских синхронисток завоевала "серебро" в Париже

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    С результатом 89.4177 баллов, украинские синхронистки уступили только представительницам Японии, которым судьи поставили 91.9006 балла. В соревнованиях не принимали участие главные фавориты – россиянки.
    Синхронное плавание. Лолита Ананасова и Анна Волошина (Украина).Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "серебро" в технической программе на соревнованиях Make Up for Seven в Париже. Эти соревнования являются первым этапом Мировой серии по синхронному плаванию, сообщает isport.ua.

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    Сборная выступала в составе Анны Волошиной, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Екатерины Садурской, Елизаветы Яхно, Александры Кашубы, Марины и Владиславы Алексеевых.

    С результатом 89.4177 баллов, украинские синхронистки уступили только представительницам Японии, которым судьи поставили 91.9006 балла. В соревнованиях не принимали участие главные фавориты – россиянки.

    Напомним, на Олимпиаде в Рио украинская синхронистка Анна Волошина заявила, что для нее и ее партнерши по дуэту Лолиты Ананасовой важно выступать в Рио-де-Жанейро под национальную музыку.

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