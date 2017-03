Команда украинских синхронисток завоевала "серебро" в Париже

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "серебро" в технической программе на соревнованиях Make Up for Seven в Париже. Эти соревнования являются первым этапом Мировой серии по синхронному плаванию, сообщает isport.ua.

Сборная выступала в составе Анны Волошиной, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Екатерины Садурской, Елизаветы Яхно, Александры Кашубы, Марины и Владиславы Алексеевых.

С результатом 89.4177 баллов, украинские синхронистки уступили только представительницам Японии, которым судьи поставили 91.9006 балла. В соревнованиях не принимали участие главные фавориты – россиянки.

Напомним, на Олимпиаде в Рио украинская синхронистка Анна Волошина заявила, что для нее и ее партнерши по дуэту Лолиты Ананасовой важно выступать в Рио-де-Жанейро под национальную музыку.