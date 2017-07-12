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    В Киеве во время пробежки умер известный спортивный журналист

    (обновлено: )50301
    Александр Мащенко был главным редактором телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua. Спортивному журналисту стало плохо во время пробежки. Ему было 38 лет.
    Главный редактор телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua Александра Мащенко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду на 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора, главного редактора телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua Александра Мащенко. Об этом говорится в заявлении его коллег.

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    Как отмечается, Мащенко стало плохо во время пробежки.

    "В современной спортивной журналистике Украины Александр был яркой фигурой, а болельщики знали его как голос биатлона и легкой атлетики. Александр был активным участником Олимпийского движения Украины… Редакция XSPORT скорбит", — подчеркнули коллеги журналиста.

    Примечательно, в спортивную журналистику Мащенко пришел в 1999 году в редакцию программы "Світ спорту", которая и сейчас выходит в эфире Национальной телекомпании Украины.

    Напомним, легендарный советский и российский журналист Валентин Зорин умер в апреле в Москве.

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