В Киеве во время пробежки умер известный спортивный журналист

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КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду на 39-м году жизни остановилось сердце известного украинского спортивного журналиста и комментатора, главного редактора телеканала XSPORT и сайта XSPORT.ua Александра Мащенко. Об этом говорится в заявлении его коллег.

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Как отмечается, Мащенко стало плохо во время пробежки.

"В современной спортивной журналистике Украины Александр был яркой фигурой, а болельщики знали его как голос биатлона и легкой атлетики. Александр был активным участником Олимпийского движения Украины… Редакция XSPORT скорбит", — подчеркнули коллеги журналиста.

Примечательно, в спортивную журналистику Мащенко пришел в 1999 году в редакцию программы "Світ спорту", которая и сейчас выходит в эфире Национальной телекомпании Украины.

Напомним, легендарный советский и российский журналист Валентин Зорин умер в апреле в Москве.