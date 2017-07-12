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    МОК намерен в сентябре определить хозяев Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

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    МОК намерен найти трехстороннее соглашение с двумя городами – Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой – Олимпиаду-2028.
    Юная болельщица в Олимпийском парке в Рио-де-Жанейро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре определит хозяев Олимпийский игр 2024 и 2028 годов, при этом если МОК ранее не договорится с единственными кандидатами на Игры-2024, которым являются Париж и Лос-Анджелес, то будет выбран только хозяин Олимпиады-2024, сообщает агентство Рейтер.

    Олимпийские кольца. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
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    Данное решение было принято во вторник на сессии МОК в Лозанне.

    МОК намерен найти трехстороннее соглашение с двумя городами – Парижем и Лос-Анджелесом. Это означает, что до сессии МОК в сентябре может быть принято решение, что один город примет Игры-2024, другой – Олимпиаду-2028. В этом случае будут утверждены оба хозяина будущих Олимпиад. Если соглашение не будет достигнуто, то прямое голосование на сессии МОК в Лиме 13 сентября будет только по хозяину Игр-2024.

    Ранее сообщалось, что организационный комитет Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро обратился за помощью к Международному олимпийскому комитету (МОК), чтобы покрыть кредиторскую задолженность в размере 130 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов).

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