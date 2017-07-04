Украинец Долгополов отказался играть с Федерером во втором сете

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Швейцарский теннисист Роджер Федерер на отказе украинца Александра Долгополова вышел во второй круг Уимблдона, сообщает Lenta.ru.

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Встреча прошла во вторник, 4 июля, и была прервана при счете 6:3, 3:0 в пользу швейцарца. 28-летний киевлянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги.

Во втором круге оппонентом Федерера станет либо серб Душан Лайович, либо грек Стефанос Циципас. Джокович сыграет с чехом Адамом Павлашеком.