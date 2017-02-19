Украинец Долгополов стал победителем теннисного турнира в Буэнос-Айресе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов победил на турнире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщат Р-Спорт.

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Призовой фонд турнира превышает 546 тысяч долларов.

Украинец обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Счет — 7:6 (7:4), 6:4, матч продолжался 1 час 40 минут.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2.