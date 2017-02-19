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    Украинец Долгополов стал победителем теннисного турнира в Буэнос-Айресе

    (обновлено: )1010
    Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Матч продолжался 1 час 40 минут и закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
    Александр Долгополов
    Associated Press Shizuo Kambayashi

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов победил на турнире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщат Р-Спорт.

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    Призовой фонд турнира превышает 546 тысяч долларов.

    Украинец обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Счет — 7:6 (7:4), 6:4, матч продолжался 1 час 40 минут.

    Ранее сообщалось, что Александр Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2.

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