Во второй лиге могут сыграть сразу два "Днепра"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Впервые за 27 сезонов в украинском футболе могут сыграть в одной лиге два клуба под одной вывеской. Речь — о "Днепре". Возможно, команды будут носить разные названия, но пока что, как стало известно "Вестям", фигурируют ФК "Днепр" (старый клуб) и СК "Днепр" (новый).

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Старый выбыл из УПЛ и должен был оказаться в первой лиге, но из-за недавнего требования ФИФА понизить днепрян в классе за непогашенные долги ФФУ отправит клуб во вторую лигу. Туда же подал заявку новый клуб, который, судя по всему, попадет в число профессиональных без обязательной процедуры выступления в аматорском ЧУ. Исключение для него будет сделано ввиду наличия развитой инфраструктуры.

Окончательно список участников ЧУ во второй лиге прояснится 19 июня, по окончании аматорского чемпионата, а утвержден будет 21 июня. Отметим, что вторую лигу также должны пополнить "Металлист-1925" (Харьков), "Таврия" (Симферополь), "Нива" (Тернополь), "Львов" и "Полесье" (Житомир).