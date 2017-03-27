Марадона покинул должность посла ФИФА

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый футболист Диего Марадона покинул должность посла Международной федерации футбола (ФИФА) в знак протеста против назначения предпринимателя Марсело Тинелли менеджером национальных сборных Аргентины, сообщает Diario Popular.

Известный аргентинский футболист стал послом ФИФА в феврале 2017 года. Отмечается, что Марадона уже уведомил о своем решении главу ФИФА Джанни Инфантино. При этом бывший футболист назвал Тинелли предателем, сообщает Р-Спорт.

О подробностях инцидента между Марадоной и Тинелли не сообщается.

В январе Марадона заявил, что ФИФА может отстранить сборную Аргентины от международных турниров из-за кризисной ситуации в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).