Футболисты сборной Украины исполнили хит "Тает лед"

Во время общекомандного обеда футболисты взобрались на стул и исполнили "Тает лед" украинкой группы "Грибы", которая уже стала хитом сети.

Ранее в пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу.

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В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам Старого города и вернулись в отель. Во время прогулки команду сопровождал пеший полицейский эскорт.

Напомним, матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Поединок команд начнется в 21.45.