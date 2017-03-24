наверх
24.03.201720:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    Футболисты сборной Украины исполнили хит "Тает лед"

    (обновлено: )92
    Игроки сборной Украины Руслан Малиновский и Николай Матвиенко перед поединком отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии прошли забавный обряд посвящения в ряды "сине-желтых".
    Канал Mykola Vasylkov на youtube

    Во время общекомандного обеда футболисты взобрались на стул и исполнили "Тает лед" украинкой группы "Грибы", которая уже стала хитом сети. 

    Таджики перепели Грибы - Тает Лёд
    канал Пацаны вообще ребята на
    Таджики перепели хит группы "Грибы" - "Тает лёд"

    Ранее в пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу.

    Смотрите также: ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам Старого города и вернулись в отель. Во время прогулки команду сопровождал пеший полицейский эскорт.

    Напомним, матч отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2018 года между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу в Загребе. Поединок команд начнется в 21.45.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ