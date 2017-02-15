Марадона опроверг слухи об избиении своей подруги

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Аргентинский футболист Диего Марадона опубликовал на своей официальной странице в Facebook заявление, в котором опроверг домыслы о якобы имевшем место рукоприкладстве с его стороны в отношении своей подруги, сообщает Р-Спорт.

"Я хочу сообщить, что нахожусь в Мадриде со своей семьей и жду игры "Наполи" в Лиге чемпионов. Мой адвокат Матиас Морла уже вступил в контакт с испанскими властями. Нет никаких жалоб и никто не мог объяснить мне причин этого разгоревшегося шоу в СМИ. Я прекрасно провожу время, так что пусть пишут, что хотят", — говорится в заявлении легендарного нападающего.

Ранее Marca сообщила, что полиция посетила номер Марадоны в одном из отелей в Мадриде, чтобы проверить сообщения о бытовом насилии со стороны аргентинца. По данным издания, полицейские прибыли в номер Марадоны в среду утром после звонка из отеля и допросили аргентинца по поводу возможного избиения его новой спутницы Росио Оливы. Позже, согласно данным источника из полиции, сама "жертва" описала всю ситуацию как "эмоциональный разговор". Также с полицейскими прибыли медики, которые не зафиксировали никаких следов насилия ни у Марадоны, ни у Оливы.

Марадона прибыл с подругой в столицу Испании, чтобы поддержать свой бывший клуб "Наполи", которому предстоит в среду противостоять "Реалу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.