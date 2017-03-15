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    Коноплянка "подешевел" на 9 миллионов евро

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    Наивысшая стоимость футболиста была 23 ноября 2015 года - 25 миллионов евро. Согласно данным Transfermarkt, в настоящее время ориентировочная трансферная стоимость Коноплянки снизилась до 16 миллионов евро.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Евгений Коноплянка/Facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки снизилась с 25 до 16 миллионов евро, сообщается на сайте Transfermarkt.

    Наивысшая стоимость футболиста была 23 ноября 2015 года — 25 миллионов евро, 13 октября 2016 года Коноплянка "подешевел" до 18 миллионов евро. Последнее изменение трансферной стоимости зафиксировано 7 февраля 2017 года — 16 миллионов евро.

    transfermarkt.com
    Евгений Коноплянка. Трансферная стоимость на сайте Transfermarkt

    "Шальке" арендовал Коноплянку у испанской "Севильи" в конце августа 2016 года сроком на один год с дальнейшим правом выкупа трансфера игрока.

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    В феврале спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель сообщил, что ФК собирается сохранить его на постоянной основе. По данным СМИ, трансфер Коноплянки может обойтись "Шальке" в 12 миллионов евро.

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