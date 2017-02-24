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    Спорт

    Свитолина обыграла Кербер и вышла в финал теннисного турнира в Дубае

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    В ходе теннисного поединка, который продолжался 1 час 40 минут, Элина Свитолина обыграла первую ракетку турнира немку Ангелику Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
    Элина Свитолина. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Элина Свитолина стала финалисткой теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

    Лучшие моменты финала Свитолиной на турнире Тайбэе. Видео
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    Лучшие моменты финала Свитолиной на турнире в Тайбэе

    Украинская теннисистка, седьмой номер посева, в полуфинале нанесла поражение первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3). На корте соперницы провели 1 час 40 минут.

    В финале Свитолина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (10).

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сохранила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Так, Свитолина занимает 13-е место.

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