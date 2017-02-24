Свитолина обыграла Кербер и вышла в финал теннисного турнира в Дубае

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Элина Свитолина стала финалисткой теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов, сообщает Р-Спорт.

Украинская теннисистка, седьмой номер посева, в полуфинале нанесла поражение первой ракетке турнира немке Ангелике Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3). На корте соперницы провели 1 час 40 минут.

В финале Свитолина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (10).

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина сохранила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Так, Свитолина занимает 13-е место.