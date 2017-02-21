наверх
21.02.201713:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Спортсмены РФ, упомянутые в докладе Макларена, должны судиться - Прохоров

    (обновлено: )11520
    Российский бизнесмен Михаил Прохоров выразил мнение, что российским спортсменам следует обратиться в суд с обвинением главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена в клевете.
    Михаил Прохоров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), российский бизнесмен Михаил Прохоров заявил, что российские спортсмены, фигурирующие в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), должны подать в суд на руководителя независимой комиссии агентства Ричарда Макларена за клевету. Такое мнение он выразил в статье в издании "Коммерсант".

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новые жертвы Макларена? 31 биатлонист РФ и новый допинговый скандал

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.

    "Во-первых, потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от WADA сделать доклад Макларена публичным — сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав WADA, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК", — говорится в материале.

    Прохоров считает, что следует подать в суд на Макларена и агентство от имени каждого фигурирующего в докладе спортсмена и потребовать в качестве компенсации за клевету не менее одного миллиона долларов по каждому иску.

    Как сообщает Р-Спорт, бизнесмен уверен, что WADA использует обвинения РФ в допинг-скандалах в качестве "громоотвода" от своих собственных проблем. Также он подчеркнул, что агентство ведет с РФ полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов.

    "Почему мы оказались в таком положении, сейчас не так уж важно. Важно другое: почему WADA ведет войну? Ответ очень прост — WADA попало в очень сомнительное положение, когда хакеры взломали его базу и впечатляющие подробности о сомнительных терапевтических исключениях для многих элитных спортсменов стали предметом гласности", — резюмировал Прохоров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    ОБСЕ. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Народный депутат Андрей Артеменко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ