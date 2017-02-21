Спортсмены РФ, упомянутые в докладе Макларена, должны судиться - Прохоров

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), российский бизнесмен Михаил Прохоров заявил, что российские спортсмены, фигурирующие в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), должны подать в суд на руководителя независимой комиссии агентства Ричарда Макларена за клевету. Такое мнение он выразил в статье в издании "Коммерсант".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.

"Во-первых, потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от WADA сделать доклад Макларена публичным — сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав WADA, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК", — говорится в материале.

Прохоров считает, что следует подать в суд на Макларена и агентство от имени каждого фигурирующего в докладе спортсмена и потребовать в качестве компенсации за клевету не менее одного миллиона долларов по каждому иску.

Как сообщает Р-Спорт, бизнесмен уверен, что WADA использует обвинения РФ в допинг-скандалах в качестве "громоотвода" от своих собственных проблем. Также он подчеркнул, что агентство ведет с РФ полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов.

"Почему мы оказались в таком положении, сейчас не так уж важно. Важно другое: почему WADA ведет войну? Ответ очень прост — WADA попало в очень сомнительное положение, когда хакеры взломали его базу и впечатляющие подробности о сомнительных терапевтических исключениях для многих элитных спортсменов стали предметом гласности", — резюмировал Прохоров.