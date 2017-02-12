При крушении лодки на соревнованиях в Австралии погиб человек

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В результате крушения лодки в ходе соревнований по водным лыжам на реке Муррей на юго-востоке Австралии один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает австралийская газета Herald Sun.

Инцидент произошел на соревнованиях Southern 80, когда четыре лыжника в парах двигались по реке на скорости 210 километров в час.

Водителя лодки Дэвида Морабито спасатели извлекли из воды, он погиб на месте. Четырех спортсменов доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Как отмечает издание, с 2006 года на этих соревнованиях погибло пять человек.

Напомним, 29 января в результате крушения судна в Малайзии погибли три человека.