В Индии лодка перевернулась в нескольких метрах от берега, 19 человек погибли

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. Лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

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Обнаружено 19 тел, от 10 до 12 человек смогли самостоятельно выплыть до безопасного места. Восемь человек были спасены и госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил глава сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.

Глава штата Нитиш Кумар поручил провести расследование происшествия.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.