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В Индии лодка перевернулась в нескольких метрах от берега, 19 человек погибли

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Лодка с 50 пассажирами перевернулась на реке Ганг в индийском штате Бихар, 19 человек погибли, сообщили представители местной власти. На лодке было 50 человек, что намного больше её штатной вместимости в 30 человек.
Канал Ruptly TV на Youtube

Инцидент произошел в субботу вечером недалеко от города Патна. Лодка была перегружена — люди возвращались с фестиваля воздушных змеев в рамках празднования индуистского праздника Макара-санкранти.

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Обнаружено 19 тел, от 10 до 12 человек смогли самостоятельно выплыть до безопасного места. Восемь человек были спасены и госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил глава сил реагирования по чрезвычайным ситуациям.

Глава штата Нитиш Кумар поручил провести расследование происшествия.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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