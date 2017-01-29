В результате крушения судна в Малайзии трое погибли - СМИ

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Спасатели Малайзии спасли 25 человек, находившихся на борту затонувшего туристического судна. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство Китая в Куала-Лумпуре.

Согласно информации, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщалось, судно с 31 человеком на борту, среди которых 28 туристов из КНР, пропало в малайзийских водах. По данным агентства Синьхуа, связь с судном, которое направлялось из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум, пропала 28 января. Ранее сообщалось, что спасатели нашли недалеко от берега двух членов экипажа, позже агентство Синьхуа информировало, что спасатели нашли практически всех пассажиров.

"По последним данным, спасателям удалось спасти 25 человек, еще шесть человек считаются пропавшими без вести", — сообщил телеканал.

Позже стало известно, что среди пассажиров, которых удалось вытащить из воды, три человека погибли, сообщает агентство Синьхуа.

Информационный портал Sina отмечает, что общее число спасенных достигло 27 человек с учетом двух членов экипажа, которых обнаружили ранее, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Как информируют китайские СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение министерству иностранных дел, посольству КНР и другим профильным ведомствам приложить все усилия для поиска и спасения пропавших китайских туристов.

Ранее сообщалось, что судно, на котором плыли 110 мигрантов, перевернулось в водах близ Ливии, только четыре человека были спасены после многочасовых поисков.