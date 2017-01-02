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"Динамо" оценило Ярмоленко в 22 млн евро - СМИ

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Согласно данным СМИ, итальянский "Наполи" начал процесс подготовки перехода Андрея Ярмоленко, который ранее был признан лучшим футболистом Украины 2016 года.
Игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко
REUTERS John Sibley Livepic

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Итальянский ФК "Наполи" начал подготовку к трансферу хавбека киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, сообщает tribuna.com.

"Динамо" оценивает Ярмоленко суммой около 22 миллионов евро", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года.

В 2016 году Ярмоленко в составе киевского "Динамо" стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник забил 5 голов в 19 матчах.

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