"Наполи" может заменить Эль-Каддури "динамовцем" Ярмоленко - СМИ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Итальянский "Наполи" в случае ухода марокканского полузащитника Омара Эль-Каддури готов выступить с предложением по трансферу капитана киевского "Динамо" футболиста Андрея Ярмоленко, сообщает Р-Спорт со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Эль-Каддури, по данным СМИ, может перейти в "Ниццу".

Ярмоленко, которому в октябре исполнилось 27 лет, трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок. В форме сборной Украины принял участие в 66 матчах, в которых забил 28 мячей.