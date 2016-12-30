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"Наполи" может заменить Эль-Каддури "динамовцем" Ярмоленко - СМИ

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Сообщается, что итальянский "Наполи" намерен предложить трансфер капитана киевского "Динамо" 27-летнего Андрея Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко
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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Итальянский "Наполи" в случае ухода марокканского полузащитника Омара Эль-Каддури готов выступить с предложением по трансферу капитана киевского "Динамо" футболиста Андрея Ярмоленко, сообщает Р-Спорт со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Эль-Каддури, по данным СМИ, может перейти в "Ниццу".

Ярмоленко, которому в октябре исполнилось 27 лет, трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок. В форме сборной Украины принял участие в 66 матчах, в которых забил 28 мячей.

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