Защитник "Динамо" Хачериди опроверг интерес к нему со стороны "Зенита"

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Защитник "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем будущем в "Динамо" и слухах относительно возможного перехода в "Зенит".

Ранее появилась информация, что Евгений Хачериди может перебраться в "Зенит" уже во время ближайшего трансферного окна. Называлась даже конкретная сумма в 4 миллиона долларов. В то же время агент Хачериди Вадим Шаблий назвал эту информацию неправдивой.

"Правда в словах Шаблия, — сообщил Хачериди Sport Arena. — У меня контракт с "Динамо" до лета 2018 года".

"Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов (улыбается)", — добавил он.

Ранее на официальном сайте "Динамо" сообщалось, что голкипер Александр Рыбка покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента.