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Карлсен досрочно покинул церемонию награждения ЧМ по блицу

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В пятницу россиянин Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, опередив Карлсена по дополнительным показателям. На церемонии награждения раздосадованный норвежец махнул рукой и досрочно покинул мероприятие.
Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 против гроссмейстера Сергея Карякина (Россия) в Нью-Йорке.
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу в Дохе, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин, сообщает Р-Спорт.

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В пятницу Карякин выиграл чемпионат мира по блицу, опередив Карлсена по дополнительным показателям.

На церемонии награждения раздосадованный норвежец махнул рукой и досрочно покинул мероприятие.

В ноябре Карякин проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Напомним, украинская шахматистка Анна Музычук одержала победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе (Катар).

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