Хроника 28 декабря: разгром мемориала в Одессе, победа украинских шахматистов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 28 декабря, премьер Владимир Гройсман представил план приоритетов Кабмина на 2017-2020 годы, правительство решило реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом", к тому же украинцы удивили весь мир на чемпионате по шахматам. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Гройсман представил план приоритетов Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман в среду представил план приоритетов правительства на 2017-2020 годы. "Это среднесрочный план приоритетных действий, он базируется на конкретных документах, которые уже были приняты в стране, в том числе он учитывает и план действий по ассоциации с ЕС, он учитывает и наше коалиционное соглашение, и он учитывает много других стратегических документов, которые были приняты на Украине", — сказал Гройсман.

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Правительство решило реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом"

Кабинет министров принял решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед НАК "Нафтогаз Украины" на два года. Соответствующее решение принято на заседании в среду. Представляя проект реструктуризации долга, глава Фонда госимущества Игорь Билоус отметил, что негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена на газ фактически приводят ОПЗ к ежемесячным убыткам. Однако ОПЗ сейчас работает над оптимизацией деятельности, что должно в будущем позволить погасить задолженность перед "Нафтогазом".

Ошеломляющие победы украинских шахматистов

Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали чемпионами мира по быстрым шахматам. Первой победу одержала Музычук. Она набрала 9,5 очков из 12-ти возможных и на очко опередила серебряного призера – россиянку Александру Костенюк. Уже через 2 часа чемпионскую компанию ей составил Иванчук. Он набрал 11 очков из 15 возможных и поделил 1-3 места с норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Александром Грищуком.

Совместный брифинг Кличко и Луценко: снос МАФов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провели совместный брифинг на тему сноса МАФов в Киеве, что ранее стало причиной потасовок и драк. По словам Юрия Луценко, потасовки во время демонтажа МАФов в Киеве произошли из-за несогласованности действий государственных структур, а именно полиции и коммунальщиков. По словам Авакова, бойцы добровольческих батальонов не участвовали при сносе МАФов на строительном рынке у метро "Харьковская" в столице.

Украинцы получили безвизовый режим с Коста-Рикой

Коста-Рика с декабря 2016 года отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней. Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов, независимо от типа паспорта путешественника.

"Правый сектор" в Одессе разрушил мемориал жертв памяти Ту-154

Представители "Правого сектора" уничтожили цветы, которые возложили возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи. Действия участников "Правого сектора" — это моральный террор, который стал прямым продолжением террора физического, продолжением событий, которые случились в Одессе 2 мая 2014 года, заявил в среду первый замглавы оборонного комитета Франц Клинцевич.

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Завершена основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154

Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

В Германии задержан предполагаемый сообщник "берлинского террориста"

Генпрокуратура ФРГ задержала предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине. По информации СМИ, утром в среду силы федерального управления уголовной полиции ФРГ произвели обыск в помещении не действующего с 2008 года аэропорта Берлин-Темпельхоф, где проживал предполагаемый сообщник Амри, и задержали его. Вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы.

На Филиппинах прогремел мощный взрыв: более 25 пострадавших

В городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте произошел взрыв в городском парке, пострадали по меньшей мере 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Как сообщил губернатор провинции Доминико Петилла, взрыв прогремел в среду вечером в разгаре боксерского поединка, который проходил в рамках празднования в городе Хилонгос. Также поступают сообщения о десяти погибших, но губернатор пока не смог их подтвердить.

В Индии сошел с рельсов экспресс

Как минимум два человека, по уточненным данным железнодорожной службы города Канпур, погибли при сходе с рельсов 15 вагонов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Инцидент произошел рано утром в 50 километрах от города Канпур. По данным агентства ANI, пострадали 43 человека. Причины аварии пока неизвестны. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.

Именно 28 декабря во всем мире отмечается Международный день кино — это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф".