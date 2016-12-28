Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украинец Василий Иванчук одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар), сообщает Р-Спорт.

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Иванчук по итогам 15 туров стал первым с результатом 11 баллов. Столько же в активе и у россиянина Александра Грищука и чемпиона 2015 года норвежца Магнуса Карлсена, но по дополнительным показателям украинец победил, россиянин стал вторым, а норвежец — третьим.

Ранее в Дохе победу одержала украинка Анна Музычук, россиянка Александра Костенюк стала вице-чемпионкой.