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Украинец Иванчук обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

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Во второй игровой день чемпионата мира по быстрым шахматам, оставшись с пятью черными фигурами на доске, норвежец Магнус Карлсен остановил время, отказавшись от продолжения матча.
Встреча Иванчука и Карлсена
@TarjeiJS

Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 против гроссмейстера Сергея Карякина (Россия) в Нью-Йорке.
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Чемпионы мира по шахматам. Справка
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Украинец Василий Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара, Дохе, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

Как отмечается, во второй игровой день чемпионата, оставшись с пятью черными фигурами на доске, норвежец остановил время, отказавшись от продолжения матча.

Чемпионат мира по быстрым шахматам продлится до 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке проходившего в Нью-Йорке матча российского гроссмейстера Сергея Карякина.

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