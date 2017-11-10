"Готовим с любовью": в запорожском киоске огромная мышь ела слойки

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье в киоске, который расположен на одной из центральных улиц города, на витрине была замечена мышь.

Пользователь Facebook выложил фотографию мыши на витрине киоска. Видно, что грызун забрался на подносы со слойками.

Фото "Забор" Мышь в запорожском киоске залезла на витрину со слойками

Надпись на ларьке гласит: "Готовим с любовью!"

Фото "Забор" Мышь в запорожском киоске залезла на витрину со слойками

После публикации от коммунальной санэпидемслужбы требуют провести проверку киоска и наказать его владельцев.

Напомним, в День Независимости в киевском гипермаркете "Ашан" в ТРЦ "SkyMall" в тарелке с готовыми суши посетители сфотографировали мышь.