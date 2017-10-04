В Киеве девочка спасла редкую летучую мышь с огромными ушами

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Жильцы одного из домов в киевском районе Берковец нашли в своем погребе летучую мышь с большущими ушами, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Сообщается, что животное сидело в трехлитровой банке из-под соленых огурцов. Взрослые хотели отдать зверушку на съедение котам, но маленькая девочка вспомнила, что ее соседка спасает животных, и отнесла банку с мышью ей.

Соседка оказалась основательницей "Команды спасения животных". Также выяснилось, что летучая мышь не простая, а самец редко встречающегося в наших краях вида ушана Plecotus.

"Красавец был осмотрен, взвешен, напоен, накормлен и возвращен в природу, так как все характеристики и показатели были в норме. Напоминаем: все виды рукокрылых занесены в Красную книгу Украины и защищены законом!" — сообщили волонтеры Команды.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/ Спасенная в Киеве редкая летучая мышь

Напомним, в Киеве на День Независимости, в гипермаркете "Ашан" в ТРЦ "SkyMall" на Троещине в тарелке с готовыми суши посетители сфотографировали мышь.