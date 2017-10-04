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    Киев

    В Киеве девочка спасла редкую летучую мышь с огромными ушами

    (обновлено: )10720
    Животное сидело в трехлитровой банке из-под соленых огурцов. Взрослые хотели отдать зверушку на съедение котам, но маленькая девочка вспомнила, что ее соседка спасает животных, и отнесла банку с мышью ей.
    Спасенная в Киеве редкая летучая мышь
    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Жильцы одного из домов в киевском районе Берковец нашли в своем погребе летучую мышь с большущими ушами, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

    В киевском гипермаркете на Троещине по суши бегают мыши
    ТСН
    В киевском гипермаркете засняли мышь, бегающую по тарелкам с суши

    Сообщается, что животное сидело в трехлитровой банке из-под соленых огурцов. Взрослые хотели отдать зверушку на съедение котам, но маленькая девочка вспомнила, что ее соседка спасает животных, и отнесла банку с мышью ей. 

    Соседка оказалась основательницей "Команды спасения животных". Также выяснилось, что летучая мышь не простая, а самец редко встречающегося в наших краях вида ушана Plecotus.

    "Красавец был осмотрен, взвешен, напоен, накормлен и возвращен в природу, так как все характеристики и показатели были в норме. Напоминаем: все виды рукокрылых занесены в Красную книгу Украины и защищены законом!" — сообщили волонтеры Команды.

    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/
    Спасенная в Киеве редкая летучая мышь

    Напомним, в Киеве на День Независимости, в гипермаркете "Ашан" в ТРЦ "SkyMall" на Троещине в тарелке с готовыми суши посетители сфотографировали мышь.

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