В Мукачево зацвело дерево сакуры

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) расцвело дерево сакуры.

Mukachevo.net сообщает, что цветущие дерево растет на улице Федорова в центре города.

Фото Mukachevo.net Цветение сакуры в Мукачево

Жители Мукачево отмечают, что это дерево сакуры цветет по несколько раз в году. В 2017 году мукачевская сакура первый раз цвела 21 марта.

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По сообщению синоптиков, в эти дни в Закарпатье температура колеблется на уровне +2 — +11 градусов. Заморозков еще нет.