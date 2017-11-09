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    Общество

    В Мукачево зацвело дерево сакуры

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    В центре закарпатского города расцвела сакура. Дерево японской вишни выпустило несколько цветков.
    Цветение сакуры в Мукачево
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) расцвело дерево сакуры.

    Mukachevo.net сообщает, что цветущие дерево растет на улице Федорова в центре города.

    Фото Mukachevo.net
    Цветение сакуры в Мукачево

    Жители Мукачево отмечают, что это дерево сакуры цветет по несколько раз в году. В 2017 году мукачевская сакура первый раз цвела 21 марта.

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    По сообщению синоптиков, в эти дни в Закарпатье температура колеблется на уровне +2 — +11 градусов. Заморозков еще нет.

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