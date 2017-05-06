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    Фотоленты

    Почти Япония: в Киеве цветет сакура

    (обновлено: )7610
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина
    Цветение сакуры в Киеве
    Цветение сакуры в Киеве
    РИА Новости Украина

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    В Киеве в парке Киото цветет японская вишня, известная как сакура. В Украине климат отличается от климата страны Восходящего солнца, поэтому у нас вишня зацвела намного позже, чем в Японии. 

    Деревья сакуры в парке Киото были высажены не так давно — им всего несколько лет — поэтому таких роскошных "шапок" цветов, как в Японии, еще нет, но даже сейчас вишни радуют глаз местных жителей. Деревья сакуры растут от начала парка до самого конца, создавая атмосферу настоящей Японии.

    Смотрите также: Фестиваль современного искусства в Киеве: черепки, Чужой и странная женщина

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