Нацгвардии разрешили применять полиграф

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Национальной гвардии разрешили использование полиграфов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Национальная гвардия Украины получила правовые основания использования полиграфов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине в нынешнем году Нацгвардия получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов для работы с ними.

По данным ведомства, полиграфы будут использоваться для профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, то есть "с целью получения возможной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее достоверности и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".

Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу с 3 ноября во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года.