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    Общество

    Нацгвардии разрешили применять полиграф

    (обновлено: )5001
    В нынешнем году Нацгвардия получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов для работы с ними.
    Демонстрация работы полиграфа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Национальной гвардии разрешили использование полиграфов, сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Национальная гвардия Украины получила правовые основания использования полиграфов", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине в нынешнем году Нацгвардия получила шесть современных полиграфов и провела профессиональную подготовку специалистов для работы с ними.

    По данным ведомства, полиграфы будут использоваться для профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, то есть "с целью получения возможной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее достоверности и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".

    Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу с 3 ноября во исполнение требований Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года.

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