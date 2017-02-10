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    Политика

    Генпрокуратура купила полиграф через систему Prozorro

    (обновлено: )51
    Продавцом выступил Алексей Дубровский. Договор был заключен 9 февраля. Генеральная прокуратура Украины осуществила покупку детектора лжи через систему Prozorro.
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закупила один полиграф (детектор лжи) через систему Prozorro.

    Стоимость компьютерного полиграфа "Рубикон" составляет 90 тысяч гривен без НДС.

    В декларации указано, что продавец — ФОП Дубровский Алексей Евгеньевич. Договор датирован 9 февраля, сообщает Ukranews.

    ukranews.com
    Приложение к договору по приобретению компьютерного полиграфа "Рубикон" ГПУ

    C 1 августа система электронных государственных закупок ProZorro является обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тысяч гривен для товаров и от 1,5 миллиона гривен для работ. Как уточнила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, применение системы к допороговым закупкам является "очень желательным", но необязательным.

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