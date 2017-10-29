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    Общество

    Врач сообщил, как переход на зимнее время отразится на здоровье украинцев

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    Для адаптации после перехода на зимнее время нужна неделя, все это время люди будут испытывать излишнюю раздражительность, утомляемость, пояснил главврач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойко.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье, 29 октября, Украина перешла на зимнее время. Более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года.

    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото
    Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени - СМИ

    В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

    О том, как переход на зимнее время влияет на состояние здоровья, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал главный врач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойко.

    "Медицина достаточно скептически относится к переходу на зимнее время, потому что есть некоторые проблемы для людей, особенно для тех, кто имеет хронические заболевания, которым надо следовать жесткому графику, и для них это определенный вид стресса, и для адаптации требуется время и усилия. Достаточно быстро к этому приспосабливаюсь, как правило, здоровые люди", — сказал Отто Стойко.

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