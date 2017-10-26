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    Общество

    Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу

    (обновлено: )107
    По данным Украинского гидрометцентра, в пятницу, 27 октября, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди.
    Непогода
    io.ua

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 27 октября, в Украине небольшие дожди, днем в западных областях умеренные, сообщает Гидрометцентр.

    Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди. Ветер западный 7-12 м / с.

    Температура ночью 3-8 °, в восточных областях 0-5 ° тепла; днем 7-12 °, на юге страны 11-16 °.

    27 октября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди.

    В Киеве небольшой дождь. Температура ночью 5-7 ° тепла, днем около 10 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 26 октября

    Ранее сообщалось, что в Чернигове и Харькове выпал первый снег, а по всей Украине наступило похолодание.

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