Почти зима. Украину в четверг ждет мокрый снег и гололедица

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. На большую часть территории Украины атмосферные фронты с запада Европы в четверг принесут дожди и мокрый снег, сообщает Укргидромецентр.

На западе и севере ночью ожидаются дожди, которые на утро превратятся в мокрый снег. На дорогах местами будет образовываться гололедица.

Днем в Украине, кроме южных областей, — небольшие дожди. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях — мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в западных областях 2-7 градусов тепла; днем в западных, большинстве южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях плюс 7-12, на остальной территории 2-7 градусов тепла.

В Киеве будет дождь. Температура ночью плюс 0-2, днем 9-11 градусов тепла.

Ранее синоптики прогнозировали, что уже во вторник, 24 октября, ожидается первый снег в северных областях Украины.