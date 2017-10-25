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    Общество

    Почти зима. Украину в четверг ждет мокрый снег и гололедица

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    На западе и севере ночью ожидаются дожди, которые на утро превратятся в мокрый снег. На дорогах местами будет образовываться гололедица.
    Гололед
    RIA News Петр Чернов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. На большую часть территории Украины атмосферные фронты с запада Европы в четверг принесут дожди и мокрый снег, сообщает Укргидромецентр.

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    На западе и севере ночью ожидаются дожди, которые на утро превратятся в мокрый снег. На дорогах местами будет образовываться гололедица.

    Днем в Украине, кроме южных областей, — небольшие дожди. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях — мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

    Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в западных областях 2-7 градусов тепла; днем в западных, большинстве южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях плюс 7-12, на остальной территории 2-7 градусов тепла.

    В Киеве будет дождь. Температура ночью плюс 0-2, днем 9-11 градусов тепла. 

    Ранее синоптики прогнозировали, что уже во вторник, 24 октября, ожидается первый снег в северных областях Украины.

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