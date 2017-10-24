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    Общество

    Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ряде областей

    (обновлено: )138
    Гидрометцентр сообщает, что в среду, 25 октября, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м / с.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Украине 25 октября в восточной части дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​на Волыни и Ровенщине небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Ветер северо-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м / с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м / с.

    Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем ​​4-9 ° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью 1-6 ° тепла, днем ​​8-13 °.

    В Киеве без существенных осадков. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем ​​5-7 ° тепла.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 25 октября

    Напомним, в воскресенье, 15 октября, в Украине официально стартовал отопительный сезон. В Кабмине считают, оснований для роста цен на теплоснабжение — нет. Социальные объекты — школы, детсады, больницы — должны быть подключены к теплу в случае снижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.

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