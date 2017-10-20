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    Общество

    Похоронить человека в Украине за госсредства невозможно - Рева

    (обновлено: )38
    Министр отметил, что это "болезненная и нехорошая тема" и сказал, что вряд ли "кого-то можно похоронить за две пенсии, это невозможно".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева признал, что похоронить человека в Украине за государственные деньги невозможно, сообщает "Страна.ua".

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    В ходе программы на ТВ ведущая задала министру вопрос от имени одного из зрителей программы о том, можно ли похоронить человека на деньги, которые после смерти выплачиваются государством. Так, женщина после смерти матери женщина получила 2500 гривен "похоронных" и поинтересовалась, под "каким забором и в какой картонной коробке хоронить на эти деньги".

    "Любой комментарий будет циничным. Я тоже хоронил своего отца, и не на две пенсии. Я, как сын, нашел возможность решить этот вопрос", — заявил министр.

    Он отметил, что это "болезненная и нехорошая тема" и сказал, что "в любом случае я не думаю, что кого-то можно похоронить за две пенсии, это невозможно".

    Ранее Рева заявил, что украинцы тратят на еду 50% от доходов из-за того, что много едят. 

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