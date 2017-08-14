О министре Реве и немецкой культуре потребления пищи

Роман Степняк

После всего, что министр Рева рассказал про пороки украинцев, ничуть не удивительна реакция социальных сетей, множество всяческих язвительных комментариев и огромное количество фотожаб. Мне воскресный вечер скрасили беспокойные старушки, обсуждающие невыносимую жару и политические события в стране. Насильственно втянутый в дискуссию, я вынужден лишь более-менее правдоподобно изложить ее на бумаге.

— Вы знаете этого министра?, – спросила старая знакомая, пенсионерка Вера Михайловна, время от времени помогающая мне расставлять нужные акценты в непутевых заметках.

Я понял, что уйти от разговора не удастся, поскольку министр социальной политики Андрей Рева даже на улице стал именем нарицательным. О нем говорят те, кто случайно смотрел его интервью, кто знает об этом по рассказам соседей, и даже те, кто никогда телевизор не смотрит и даже социальной политикой не интересуется.

- А это правда, что этот министр – немец?, – в упор спросила Вера Михайловна, и не оставила никаких шансов от этого вопроса отвертеться.

Процентщицы поневоле

В этом месте я вынужден был уважаемое сообщество поправить, припомнив официальные строки из биографии Андрея Ревы. Никакой он не немец, а заместитель командира роты по политической части. Все, что было в его жизни потом, на образ мышления никак не повлияло: для тех, кто прошел школу советской армии известно, что замполит – это на всю жизнь. Будь он хоть учителем в средней школе, хоть министром социальной политики.

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Мои путаные объяснения не вызвали удовлетворения у собравшейся публики, но оживили дискуссию. "Вот министр говорит, что на еду надо тратить как немцы, не более 15 процентов от дохода, - не унималась Вера Михайловна. – От моей пенсии это получается 270 гривен. А у тебя какая цифра, Валентина Никитична?". — "Да шо ты не знаешь? У меня пенсия на 50 гривен меньше чем у тебя, вот и считай!"

Эти аргументы всю дискуссию сводили на нет, поскольку остальные математические операции приравнивались к бесконечно малым цифрам. Оказалось, что среди диспутантов есть люди, понимающие толк в процентах не хуже любого министра. "Я вот погуглила намедни, и получилось, что зарплата у немцев – 3 тысячи, а пенсия – 1 тысяча евриков!, – добывала все новые аргументы Вера Михайловна. – Ну-ка, Никитична, прикинь, сколько это будет на министерский счет?". "Если от пенсии брать, то четыре с половиной тысячи, а от зарплаты – все четырнадцать тысяч в гривнах!".

Дальше дискуссия перешла в плоскость поиска виновного. Кто больше всего подходит на эту роль, искать долго не пришлось. Министру социальной политики припомнили все, включая внешний вид, никак не соответствующий 15-процентоной квоте пенсионного рациона.

"За министра ответишь!"

Пытаясь как-то защитить министра, все-таки человек государственный, за ним ведь признаки авторитета всей страны, чуть было не попал под жесткую критику и сам, Вера Михайловна так укоризненно посмотрела, что пришлось поклясться, что хоть и служил в советской армии, но никогда замполитом не был и так извращать действительность мне не дано.

Возвратившись домой, еще раз проглянул "112-й канал" в записи. А ведь не шутил Андрей Алексеевич, ни тени смущения на лице – и вот такое откровение: "Когда мы говорим о том, что немцы тратят на питание 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов, Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".

Не хлебом единым

Кстати говоря, он там не только про хлеб насущный говорил! Острословы представили, как это интервью могло продолжаться. Когда министра спросили бы, почему немцы ездят на новых Мерседесах и БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, у него нашелся не менее убедительный ответ: все просто: жители Германии являются знатоками автотранспорта, а украинцы в машинах не разбираются, поэтому и покупают всякое барахло.

Еще ему задали бы вопрос, почему немцы живут, в среднем, на 10 лет дольше украинцев, то он непременно ответил, что основной причиной является то, что украинцы не следят за своим здоровьем. И даже мог бы уточнить, что причиной является не низкий уровень здравоохранения, слабая подготовки врачей и нищенские пенсии, а то, что украинцы мало посещают поликлиники и не делают по утрам зарядку!

Ну и конечно же не мог министр Рева не назвать причину всех отечественных бед. Комментируя сложившуюся ситуацию на рынке разделения труда и констатируя, что производительность труда в Германии в 10 раз выше, чем в Украине, Андрей Алексеевич наверняка назвал бы единственной причиной такой диспропорции тот непременный факт, что украинцы любят работать руками, а не головой.

Не знаю, фантазии ли это блогеров, или нет, но, судя по доступной информации, передача на упомянутом канале была отнюдь не юмористической. Единственным утешением для себя я вынес хотя бы то, что к назначению Андрея Алексеевича на должность министра социальной политики ни я, ни моя соседка Вера Михайловна, никакого отношения не имеем!