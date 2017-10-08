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    Под Черкассами третью неделю горят торфяники

    (обновлено: )14
    По последним данным ГСЧС, ликвидирован пожар на площади 44 га в Черкасской области. Очаги торфа продолжают гореть на площади в 7 га. Спасатели обещают ликвидировать все очаги возгорания за три дня.
    Борьба с пожаром на торфяниках в Черкасской области
    ГУ ГСЧС в Черкасской области

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Черкасской области третью неделю горят торфяники, по состоянию на утро воскресенья спасателям удалось  ликвидировать пожар на площади 44 га. Об этом сообщил спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе Константин Проценко.

    "Очаги торфа продолжают гореть на площади в 7 га. Главная проблема была — это значительная засуха и отсутствие воды в мелиоративных каналах, от чего площадь и набрала такой объем. Поэтому главной задачей было восстановить водоснабжение в этих каналах. На сегодняшний день удалось восстановить уровень воды, который был, что сразу повлияло на ситуацию. По нашим прогнозам, через 2-3 дня мы сможем доложить о ликвидации пожара", – заявил Проценко в эфире "112 Украина".

    ГУ ГСЧС в Черкасской области
    Борьба с пожаром на торфяниках в Черкасской области

    По его словам, на месте события постоянно находятся медики, за все время ликвидации пожара за медпомощью никто не обращался. 

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    Напомним, 17 сентября в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, загорелась сухая трава. Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам была объявлена чрезвычайная ситуация.

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