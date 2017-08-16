Под Одессой прекрасные пляжи превращаются в помойку - СМИ

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Под Одессой прекрасный песчаный крыжановский пляж превратился в помойку, сообщает корреспондент "Думской". Прямо у кромки воды лежат кучи водорослей. Местные рассказывают, что специально обученные люди большими граблями пытаются таким образом очистить прибрежные воды.

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Кучи могут оставаться на берегу по нескольку недель, источая смрад. Убирают их очень редко. Для этого к морю съезжает трактор, который ковшом загружает это черное месиво в прицеп.

"Заходя в воду, ноги сразу погружаются в грязь и водоросли. Такое ощущение, что тебя затягивает в болото, поэтому отдыхающих справа почти нет. В общем, приятного мало, это не отдых", — сказал житель крыжановки.

Думская.net Под Одессой прекрасные пляжи превращаются в помойку

Ранее сообщалось, что управление Госпродпотребслужбы рекомендовало одесситам и гостям города воздержаться от купания на пляжах в связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе в ночь на 14 августа.